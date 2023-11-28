Киркоров рассказал об отношениях с матерью Пугачевой

По словам народного артиста РФ Филиппа Киркорова, у него были хорошие отношения с матерью Аллы Пугачевой Зинаидой Архиповной. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что мама его бывшей жены была прекрасной тещей.

По признанию самого Киркорова, Зинаида Архиповна велела дочери обратить внимание на него.

Мама народной артистки СССР умерла в 1986 году, до официального заключения брака между Пугачевой и Киркоровым.