Киркоров рассказал об отношениях с матерью Пугачевой
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По словам народного артиста РФ Филиппа Киркорова, у него были хорошие отношения с матерью Аллы Пугачевой Зинаидой Архиповной. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что мама его бывшей жены была прекрасной тещей.
По признанию самого Киркорова, Зинаида Архиповна велела дочери обратить внимание на него.
Мама народной артистки СССР умерла в 1986 году, до официального заключения брака между Пугачевой и Киркоровым.