Прокуратура Дагестана проводит проверку после гибели подростка в ванной комнате, где был установлен газовый водонагреватель. Об этом надзорное ведомство республики проинформировало в «Максе», сообщил ТАСС.

Как отмечается в статье агентства, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования. На контроле находится и ход расследования уголовного дела, заведенного по этому факту по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В Махачкале прокуратура проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего. По предварительным данным, 27 ноября 2026 года, примерно в 00:20, в частном доме в п. Шамхал-Термен Махачкалы 16-летний подросток скончался в ванной комнате, в которой был установлен газовый водонагреватель», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Дагестана, подросток погиб в результате отравления угарным газом, сообщил MK.RU. По предварительным сведениям, ночью в частном доме в поселке 16-летний юноша скончался в ванной комнате, где был установлен газовый водонагреватель.

В связи с произошедшим организована прокурорская проверка. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования и о несовершеннолетних.

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