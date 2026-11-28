На заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, подали жалобы в Следственный комитет и Роскомнадзор. Поводом стал эпизод на юбилейном концерте в Кремлевском дворце, который некоторым показался провокационным. Об этом заявительница проинформировала на своей странице в социальной сети, сообщил «Пятый канал».

По признанию заявительницы, для обращения в Роскомнадзор она взяла за основу текст главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ранее та жаловалась на выступление рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин), и заявительница переработала этот текст.

«Нишевое хобби — писать заявы на Шамана в Следственный комитет», — подписала пост девушка.

По данным издания, поводом послужил концерт SHAMAN «35 / Лучшее», прошедший 22 ноября в Кремлевском дворце. Во время рок-блока артист опустился на колени перед гитаристом, станцевал и попытался лизнуть его инструмент. Кадры с выступления быстро разошлись по соцсетям и вызвали споры. Некоторые комментаторы сочли выходку певца неуместной для сцены Кремлевского дворца.

По данным издания, сам SHAMAN долго отмалчиваться не стал и тут же ответил хейтерам. В личном блоге он заявил, что зрители увидели лишь несколько секунд шоу, не поняв задумку всей программы, которую певец готовил больше полугода. По словам артиста, скандальный момент был частью рок-блока, а критики привыкли видеть в нем только исполнителя патриотических песен.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за билеты на Канье Уэста.