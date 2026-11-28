Следователи просят арестовать отца и мать девочки, которая погибла от истощения в Вологодской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

В СК отметили, что родители потерпевшей в ходе допроса в качестве подозреваемых не отрицали свою причастность к смерти дочери.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении каждого из них меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

По данным издания, из семьи изъяты девять несовершеннолетних детей, они находятся под медицинским наблюдением. После прохождения обследования будет решен вопрос об определении их дальнейшего местонахождения.

Ранее управление СК РФ по Вологодской области сообщило: в семье из Вологды в антисанитарных условиях воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. Пятилетняя девочка умерла от истощения, а ее семилетний брат попал в больницу в истощенном состоянии. Заведены дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что родителей умершей от истощения девочки обвинили в умышленном лишении пищи.