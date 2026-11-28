В Химках прошла экскурсия для школьников с демонстрацией коммунальной техники. Мероприятие состоялось в рамках областной акции «Первые за чистое Подмосковье!», а встречу провел исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Химки Даниил Непоклонов, сообщила администрация городского округа.

Сотрудники ОГХ рассказали школьникам, как устроена повседневная работа коммунальных служб округа, как выстраивается график содержания улиц, дворов и общественных пространств и каким образом городские службы поддерживают чистоту в разное время года.

Ребятам подробно рассказали о современной коммунальной спецтехнике, которая ежедневно выходит на уборку города, а также наглядно продемонстрировали ее работу и возможности в действии. В завершение встречи школьники смогли пообщаться со специалистами, задать вопросы о работе городского хозяйства и сделать памятные фотографии на фоне техники.

Инициаторами акции стали Министерство образования Московской области и региональное отделение «Движения первых». Организатором на месте выступило МБУ «Объединенное городское хозяйство».

Ранее сообщалось, что проект «Азбука финансовой грамотности» из Химок вошел в каталог лучших практик.