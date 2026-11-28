Распознать болезнь сердца самостоятельно трудно: ее признаки легко спутать с переутомлением или недосыпом. Ждать, пока состояние станет критическим и к врачу придется спешно бежать, не стоит. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил Антон Вахляев — руководитель центра персонализированной медицины и кардиологической службы, врач-кардиолог.

По словам специалиста, самые опасные состояния — инфаркт миокарда и другие проявления ишемической болезни сердца — не всегда дают о себе знать классической болью в груди. Пациенты, отметил он, могут жаловаться на неприятные ощущения в области живота, тянущую боль в левой руке или дискомфорт в нижней челюсти.

«Одна из самых распространенных патологий населения России — артериальная гипертензия. Распознать ее можно только если регулярно измерять давление. При этом ощущаться она будет усталостью и быстрой утомляемостью, появится отечность лица по утрам, одышка при привычной физической нагрузке, а также пульсация в висках и головная боль, чаще в затылочной области. Эти же признаки характерны и для сердечной недостаточности», — сообщил врач.

Нередко люди приходят к стоматологу, им лечат зубы, однако боль не отступает — на самом деле это была стенокардия, указал кардиолог.

«Нужно проходить регулярное обследование, а также знать, какие заболевания характерны для семьи, так как они актуальны и для вас. Людям старше 30 лет, у которых в семье были инсульты и инфаркты, важно дополнительно контролировать уровень общего холестерина, и при его повышении записываться на прием к кардиологу», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что кардиолог предупредила об опасности инфаркта при гриппе из-за физических нагрузок.

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