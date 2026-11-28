Машиностроительный завод «ЗиО‑Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома») завершил изготовление второго парогенератора для многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР, который возводят в Ульяновской области. Вместе с уже поставленным первым агрегатом он сформирует основу одной из важнейших систем установки. Финальную партию оборудования отправили на строительную площадку, сообщила администрация городского округа Подольск.

Особенность этих парогенераторов — в их нестандартной конструкции: это не серийные изделия, а техника, созданная специально под требования МБИР. Каждый аппарат состоит из трех модулей — такое решение позволяет компактно разместить оборудование внутри реакторной установки. По сути, от этих агрегатов напрямую зависят научные возможности всего комплекса: без них невозможно реализовать запланированный спектр исследований.

МБИР претендует на статус одной из крупнейших исследовательских установок своего класса в мире. На базе реактора ученые смогут тестировать новые материалы и технологии, отрабатывать перспективные виды ядерного топлива и проектировать реакторы следующих поколений. При разработке парогенераторов специалисты «ЗиО‑Подольск» активно использовали опыт эксплуатации оборудования реактора БОР‑60, который надежно работает с 1969 года. Опора на проверенные решения в сочетании с новыми инженерными подходами позволила создать технику, отвечающую самым строгим требованиям современной науки.

Для Подольска этот проект — еще одно подтверждение высокого технологического уровня местной промышленности. Завод не просто производит сложное оборудование, а воплощает в металле уникальные инженерные решения, критически важные для развития передовой науки и энергетики. За каждым таким изделием — кропотливый труд конструкторов, инженеров и рабочих: именно благодаря им Подольск остаётся одним из ключевых центров атомного машиностроения и вносит существенный вклад в укрепление технологического суверенитета страны.

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