Родители умершей от истощения в Вологде девочки из многодетной семьи умышленно лишали ее пищи долгое время. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судов региона со ссылкой на данные следствия, сообщило РИА Новости.

По данным издания, в субботу, 28 ноября, Вологодский городской суд в закрытом режиме рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу отца девочки. Рассмотрение аналогичного ходатайства в отношении матери состоится позднее.

Как отмечает ведомство со ссылкой на органы следствия, в результате были созданы условия для развития истощения, что стало причиной смерти ребенка.

«По версии следствия, родители пятилетней девочки, проживавшие в одной из квартир на улице Михаила Поповича в Вологде, на протяжении длительного времени, вплоть до 26 ноября 2026 года, умышленно лишали малолетнюю приема пищи», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

По информации издания, в четверг, 26 ноября, следственное управление СК РФ по Вологодской области сообщило: в семье из Вологды в антисанитарных условиях воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. Пятилетняя девочка умерла от истощения, а ее семилетний брат попал в больницу в истощенном состоянии. Возбуждены дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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