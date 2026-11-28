Житель Челябинска, прославившийся в начале 2010-х благодаря мему «нормааально», накопил долг порядка ₽800 тыс. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным издания, фраза, прозвучавшая на зимней рыбалке, принесла мужчине узнаваемость. С тех пор его жизнь заметно изменилась: Сергей сбросил 100 кг, нашел стабильную работу в охране и увлекся хоккеем. Россиянин болеет за «Трактор».

Однако, помимо перемен к лучшему, у героя мема появились и финансовые трудности, отмечено в статье издания. Мужчина набрал кредитов на ₽800 тыс., а с 2023 года займы ему больше не выдают.

«Теперь все их придется гасить с небольшой зарплаты», — Газета.Ru цитирует Mash.

Суть мема, принесшего мужчине известность, проста. Видео было снято на зимней рыбалке: мужчина лежал на льду в расстегнутом пуховике в полусонном состоянии, а автор ролика спросил у него: «Бать, тебе нормально?» . Ответом стало протяжное «нормааально» — именно так, с растянутой гласной, которое и разошлось по интернету. Кадр быстро превратился в мем, который используют для ироничного описания ситуаций, когда человек находится, предположительно, в неадекватном состоянии, но утверждает, что все под контролем .

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