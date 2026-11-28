Московские артисты получили игрушки ручной работы после показа комедии «Дублеры» в Электростали. Мягких овечек — символ наступающего 2027 года — актерам передали мамы из Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП). Об этом рассказала благотворитель, член Союза журналистов РФ, театральный продюсер Елена Кибизова из Ногинска, сообщил REGIONS.

Организатором показа выступила театральная компания «АндреЛен». На сцене ДК имени Карла Маркса выступили Оскар Кучера, Анатолий Журавлев, Павел Галич и Инна Глухова. По словам организаторов, свободных мест в зале почти не осталось.

Для мам особенных детей подготовили 20 билетов. Их передали руководителю филиала АРДИП Татьяне Савкиной — чтобы женщины смогли отдохнуть и провести вечер вне повседневных забот.

После спектакля зрители не торопились расходиться: мамы пообщались с артистами и сделали совместные фотографии. На память о встрече актеры получили небольшие подарки — мягких овечек, созданных руками детей с ОВЗ.

Елена Кибизова поблагодарила ребят за изделия, а мам — за поддержку творческих занятий, которые помогают детям развивать мастерство и необходимые навыки.

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