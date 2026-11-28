Рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил срочную службу в рядах Росгвардии и покинул территорию воинской части в подмосковной Балашихе. Утром в субботу, 28 ноября, артист выехал за ворота Центра специального назначения «Витязь», сообщил Super.

По данным издания, к контрольно-пропускному пункту части за 24-летним Андреем приехал красный седан BMW с брендированной надписью Macan Tour. Вышла группа молодых людей, готовясь встретить артиста. Судя по видео, встреча прошла в дружественной атмосфере.

По информации издания, за время службы Андрей Косолапов дослужился до звания младшего сержанта и получил нагрудный знак «За отличие в службе» II степени. В подарок сослуживцам Андрей купил финскую сауну за ₽3 млн.

Ранее сообщалось, что друга рэпера Macan объявили в розыск по делу о похищении студента РУДН.