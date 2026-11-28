В Запорожской области беспилотник ударил по служебному автомобилю Васильевской центральной районной больницы. Жертвами стали два сотрудника — медицинская сестра и водитель. Еще двое получили травмы средней тяжести. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил телеграм-канал Министерства здравоохранения Запорожской области.

По данным ведомства, среди пострадавших — главный врач больницы Николай Лысенко. Николай Васильевич известен верностью врачебному долгу. Под его руководством Васильевская ЦРБ с начала специальной военной операции помогает и гражданским, и военным, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Несмотря на жесткие угрозы с украинской стороны, он остается на своем посту и не оставляет пациентов — своих земляков.

Медицинские работники продолжают выполнять свой долг даже в самых сложных и опасных условиях. Ни угрозы, ни обстрелы не заставляют их отказаться от помощи тем, кто в ней нуждается. Каждый день они выходят на работу, зная о риске, и остаются верны своей профессии.

«Медицинские работники продолжают выполнять свой долг даже в самых сложных и опасных условиях», — отмечено в сообщении министерства.

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