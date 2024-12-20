Киркоров сообщил, что Ивлеева была исключена из новогоднего фильма из-за него

Исполнитель Филипп Киркоров сообщил в социальных сетях, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева была исключена из новогоднего фильма «Небриллиантовая рука» на ТНТ по его инициативе.

Киркоров подчеркнул, что когда начались слухи о возможном участии Насти в этом проекте, он был крайне недоволен.

«Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», — написал артист.

Анастасия быстро отреагировала на слова Киркорова, опубликовав фотографию 2021 года с комментарием: «Филипп всегда тщательно выбирает, с кем предстать в одном кадре».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало о причинах обиды Киркорова на Ивлееву.