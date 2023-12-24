Киркоров задолжал налоговикам 12 млн рублей

Засветившийся на вечеринке у блогера Ивлеевой в клубе «Мутабор» эстрадный российский исполнитель Филипп Киркоров должен Федеральной налоговой службе России аж целых 12 млн рублей. Причем, как передает Baza со ссылкой на данные в открытых источниках, только за минувший месяц долг певца подрос в геометрической прогрессии.

Отмечается, что еще месяц назад исполнитель должен был заплатить налоговикам только 5,5 млн, а уже после печально известной «голой вечеринки» задолженность артиста подросла почти в два раза.

«Однако вряд ли Киркорова пугает такая задолженность. По информации организатора концертов Табриза Шахиди, звезды такого уровня как Киркоров получают от 7 до 10 млн рублей за 45-минутное выступление»­­ - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Ивлеева извинилась за «голую вечеринку», а все заработанные деньги отправит на благотворительность.