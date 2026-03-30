Кисляк рассказал о юношеском звездняке

20-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк в интервью Sport24 признался , что в его карьере был период, когда он поймал звездную болезнь.

Это было еще в академии «Чертаново». Юный футболист получил контракт с Nike и решил, что жизнь удалась.

«Стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение», — рассказал Кисляк.

Полузащитник армейцев отметил, что на футбольном поле скромничать не станет, но в жизни лучше оставаться скромным, потому что запомнят тебе по человеческим качествам, даже если станешь легендарным футболистом.

Кисляк дебютировал за основу ЦСКА в марте 2024 года, а с середины сезона 2024/25 стал твердо завоевал место в стартовом составе. К его концу молодой футболист был уже одним из лидеров команды.

Всего Кисляк провел за армейцев 75 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав восемь передач. В составе сборной России полузащитник принял участие в восьма играх, отметившись одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €20 млн.

