«Кассовый хаос уходит в прошлое». Универсальный QR-код заменит липкие стикеры банков: что еще изменится для россиян?

С 1 сентября в российских магазинах и ресторанах начнет действовать единый универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Новый стандарт вводит федеральный закон № 248-ФЗ, подписанный в июле 2025 года. Вместо множества банковских стикеров на одной кассе появится один код, формируемый через Национальную систему платежных карт (НСПК), которая управляет картами «Мир» и Системой быстрых платежей.

Сейчас покупателю приходится искать на кассе наклейку именно своего банка. С сентября же достаточно будет считать один код любым банковским приложением. После сканирования на экране отобразятся все доступные способы списания средств — пользователь сам выберет удобный вариант.

«Что изменится для покупателя? Первое: исчезнет путаница на кассе. Второе: свобода выбора способа оплаты. Вы сами решаете: платить через СБП, через pay-сервис своего банка или цифровым рублем», — отметил депутат.

Свищев добавил, что универсальный код не отменит привычные бонусы: при оплате сохранятся кешбэки и программы лояльности банков. Нововведение должно усилить конкуренцию на платежном рынке: предприниматель больше не привязан к одному провайдеру, а банки будут бороться за клиента качеством сервиса.

Внедрение пройдет поэтапно. С 1 сентября 2026 года к системе подключатся системно значимые банки и крупные сети с выручкой свыше 120 млн рублей. С 1 сентября 2027 года — банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 млн. С 1 сентября 2028 года — все банки и продавцы с выручкой от 20 млн рублей. Исключения: точки без интернета и магазины с годовой выручкой до 5 млн рублей.

Ранее эксперт Хаминский рассказал о лучших местах для хранения наличных денег.