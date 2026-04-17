Кисляк высказался о переходе в итальянский клуб

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк в интервью ютуб-каналу «Трибуна» прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны клубов итальянской Серии А.

Футболист подчеркнул, что официально ему никто такую информацию не доносил.

«Я не люблю обсуждать что-то во время сезона. Я хочу сконцентрироваться на ЦСКА, на наших результатах. Мне никто не говорил, что есть предложение или что-то», — сказал Кисляк.

В марте портал Metaratings.ru сообщал, что представитель Кисляка Александр Маньяков работает над трансфером игрока в Италию и встречался там с представителями местных топ-команд.

20-летний полузащитник в текущем сезоне провел 36 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь передач. Контракт Кисляка с армейцами рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €20 млн.

