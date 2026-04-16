Семин сформулировал две главные претензии к Челестини

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «Чемпионатом» высказался о работе Фабио Челестини в ЦСКА. Авторитетный специалист сформулировал две главные претензии к швейцарцу.

Во-первых, в интересах общего дела тренер должен находить контакт с лидерами раздевалки, такими как Мойзес. Челестини же обиделся на критику бразильца, отстранил его от основной команды. Позже руководству клуба удалось примирить конфликтующие стороны, Мойзес в команду вернулся, но место в стартовом составе потерял.

Во-вторых, по мнению Семина, Челестини не привык готовить команду в такую продолжительную зимнюю паузу, которая бывает в России. И это сказалось на результатах команды весной. Напомним, ЦСКА проиграл в РПЛ четыре матча из шести.

При этом Семин считает, что за счет хорошего набора игроков ЦСКА еще может вернуться в борьбу за медали, вплоть до золотых. На данный момент армейцы занимают пятое место в РПЛ с 42 очками, отставая на 11 баллов от лидирующего «Краснодара».

