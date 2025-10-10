Класс Кучерова, Малкина и Капризова, голевой задор Дорофеева, надежность Шестеркина: русский день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал регулярный чемпионат. Все 32 команды сыграли хотя бы по одному матчу.

В ночь на 10 октября было сыграно 14 матчей, и во многих из них ярко проявили себя российские хоккеисты.

Кучеров начинает поход за «Арт Росси Трофи» с дубля

Обладатель приза «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру) Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» начал сезон с дубля в ворота «Оттава Сенаторз». Соперники выдали один из самых горячих и драматичных матчей начала чемпионата. «Тампа» вела со счетом 3:1, но в итоге уступила 4:5. Неожиданно результативный матч провел защитник «Оттавы» Артем Зуб — 1+2 с пятью бросками и показателем полезности «плюс 4».

Фото: [ Евгений Малкин/ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

Тем временем, в бомбардирскую гонку активно включился 39-летний Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз». Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров с 5 (0+5) очками. Больше только у Джейка Айкела из «Вегас Голден Найтс» — 6 (2+4). «Питтсбург», которому прочили место среди аутсайдеров, стартовал с двух побед — над «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а Малкину нашли адресата для его умных передач — в звено к россиянину отрядили великана Джастина Брезо, который в двух матчах забросил три шайбы.

Без раскачки начал сезон обладатель самого большого контракта в НХЛ Кирилл Капризов. Его «Миннесота» разнесла «Сент-Луис Блюз» (5:0), а Капризов поучаствовал в трех голевых атаках.

Первый российский шатаут

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» ]

Потрясающую игру на старте сезона демонстрирует голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В матче с «Баффало Сейбрз» (4:0) он первым из российских вратарей отстоял на ноль, отразив 37 бросков и заслуженно став первой звездой матча.

Всего в двух матчах у Шестеркина одна пропущенная шайба. Пока у «Рейнджерс» не очень ладится в атаке: «Питтсбургу» и вовсе не могли забить, в игре с «Баффало» почти до самой концовки счет был всего 1:0 (Артемий Панарин отметился ассистентским баллом). Защитники «Рейнджерс», как и в прошлом сезоне, допускают много бросков по своим воротам, но сверхнадежная игра Шестеркина дает команде время для налаживания игры, не позволяя провалиться по результату.

Главный голеадор сезона

Фото: [ ХК «Вегас Голден Найтс» ]

Яркую и результативную игру на старте показывает один из главных фаворитов сезона «Вегас Голден Найтс». Форвард Павел Дорофеев возглавил снайперскую гонку с четырьмя заброшенными шайбами. К хет-трику в ворота «Лос-Анджелес Кингз» россиянин добавил и гол с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ). Дорофеев вновь отличился в большинстве. Для розыгрыша лишнего «Рыцари» сформировали супербригаду, в которую входят Джейк Айкел, Митч Марнер, Марк Стоун и Томаш Гертл, а Дорофеев выходит в качестве «острия копья», финишера.

В матче с «Вегасом» результативными передачами отметились защитники «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин.

Свою первую шайбу в НХЛ забросил нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов. На бывшего лидера «Трактора» в команде возлагали большие надежды, но в предсезонке он выглядел нелучшим образом и в стартовом матче получил небольшой айс-тайм (9:45). Гол в первом же матче позволит талантливому форварду вернуть доверие тренеров.

Фото: [ Александр Никишин/ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Свой первый результативный балл в НХЛ заработал защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин. Его команда обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), россиянин завершил матч с показателем полезности «плюс 3» и оставил отличное впечатление добротной игрой.

Отличился заброшенной шайбой нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков. Его команда много атаковала в матче с «Нэшвилл Предаторз», но дожать соперника не смогла (1:2).