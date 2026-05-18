«Классика лучше»: Орбакайте вместе с семьей посетила спектакль по роману Пушкина в США

Российская певица Кристина Орбакайте провела культурный вечер в кругу семьи. Как пишет The Voice, артистка вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью посетила «Метрополитен-оперу», которая находится в Нью-Йорке.

В театре шел спектакль по знаменитому роману русского писателя и поэта Александра Пушкина «Евгений Онегин». Опера исполнялась на русском языке.

Кристина призналась, что не смогла сдержаться и невольно подпевала знакомым с детства ариям. Для многих зрителей это стало приятным сюрпризом.

Подготовка к выходу в свет тоже заняла время. Орбакайте показала в соцсетях, как она выбирала наряд для театра. После нескольких примерок она остановилась на классическом варианте — черном брючном костюме. Певица считает, что классика всегда уместна, особенно в опере.

После посещения театра Кристина сделала откровенное признание о своих семейных чувствах. Она рассказала, что ревнует дочь к отцу из-за того, что не может постоянно находиться рядом с семьей из-за гастролей. Пока она была в отъезде, дочь сильно привязалась к папе.

Тем временем в США живет и старший сын Кристины Орбакайте — Никита Пресняков. Недавно в его личной жизни произошли перемены: он развелся с Аленой Красновой. Сейчас Никита уже состоит в новых отношениях.

