Домофон, госуслуги и золото в ломбард: пенсионерка из Москвы лишилась более 22 млн руб.

Пенсионерке из Москвы передала злоумышленникам более 22 млн руб., сообщила столичная прокуратура в официальном канале на платформе «Макс». Аферисты сначала использовали схему о якобы замене ключей от домофона, затем — использовали другие схемы обмана. Граждан призвали к бдительности: ни настоящие банковские работники, ни сотрудники государственных структур, ни представители правоохранительных органов никогда не требуют от россиян обналичивать деньги, переправлять их на посторонние счета, а также вручать наличные или ценные вещи курьерам.

По информации ведомства, жительницы Москвы позвонила неизвестная — якобы председатель ТСЖ, которая сообщила, что пора менять ключи от домофона. Она попросила продиктовать код из эсэмэски. Женщина назвала. Потом пришло сообщение: несанкционированный вход в личный кабинет на «Госуслугах». Для восстановления доступа предлагалось перезвонить по номеру из смс. Пенсионерка позвонила, ее переключили якобы на «Роскомнадзор».

«Напоминаем, что получив такую информацию по телефону от незнакомца, кем бы он ни представился, нужно перепроверить ее. Для этого самостоятельно обратитесь в свою управляющую компанию. Не перезванивайте по номерам телефонов, полученным по смс. Сотрудники управляющих компаний никогда не будут просить назвать коды из сообщений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть», — проинформировали в канале прокуратуры г. Москвы.

По информации ведомства, от имени пенсионерки якобы оформили доверенность на управление счетами. Чтобы спасти деньги, их нужно было задекларировать. Женщина рассказала обо всех вкладах и суммах. Ее переключали на «силовиков» и «финмониторинг».

«Правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга! Это неочевидный, но верный признак мошенников», — предупредили в прокуратуре.

Выполняя команды с телефона, потерпевшая сняла наличные со всех счетов и добавила домашние сбережения. Она передала их курьеру, предполагая, что так проходит процедура декларирования. Потом мошенники убедили ее сдать золото в ломбард, а выручку — тоже отдать курьеру.

«Мне снова позвонил сотрудник и сообщил, что по голосу чувствует, что я не отдала все денежные средства. Он меня припугнул и сообщил, что в квартире будет обыск. Я не выдержала и сообщила, что есть еще $50 тыс.», —показала потерпевшая.

Ранее сообщалось, что перед использованием банкомата россиянам рекомендуют внимательно осмотреть устройство.