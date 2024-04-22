Клин ярко открыл долгожданный мотосезон-2024

Открытие мотосезона официально провели в Сестрорецком парке Клина, собрав множество зрителей и участников на спортбайках, чопперах, туристических, кроссовых и других мотоциклах.

Мероприятие в парке посетили сотни клинчан, а часть могла наблюдать трансляцию открытия мотосезона в телеграм-канале администрации городского округа Клин.

В ходе события участники смогли пообщаться, обменяться опытом, похвастаться своими «железными конями», а также посмотреть яркое шоу, подготовленное Клинской спортивно-модельной командой «Drive Sisters». Под финал байкеры выстроились в колонну и начали зрелищный заезд по округу, чем дали старт мотосезону на 2024 год.

В г.о. Клин мотосезон стартовал с 21 апреля и до середины осени. ГИБДД Московской области напоминает, что мотоциклистам и автолюбителям необходимо соблюдать ПДД, а также относиться с уважением ко всем участникам движения.