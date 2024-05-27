Клин – Забег в прошедшую субботу собрал более 300 участников

В прошлом году Клин Забег прошел в округе впервые. В нынешнем году участие в нем приняло еще больше любителей активного образа жизни и спортсменов. Один из бегунов дошел до финала вместе со своим четвероногим другом.

Различные дистанции преодолевали более 300 участников в возрасте от четырех годиков до 59 лет. Клинское отделение МГЕР во главе со своим руководителем Анной Стребковой участвовали в мероприятии впервые.

Перед забегом тренеры фитнес-клуба «Атлетик-Джим» провели с участниками разминку. Каждый этап мероприятия был организован ответственно. Клинчанам и гостям предлагали бесплатную воду от одного из партнеров мероприятия «Вода-Клин». Заботились и о моральном настрое людей. Так, юные участники Студии чирлидинга и моделинга «NIKA» заряжали спортсменов на победу.

Каждый, кто преодолевал выбранную трассу (1,6 км, 7 км, 14 км и 21,1 км), получал памятные медали и сувениры. Подарки подготовили организатор забега спорткомплекс «КЛИНСКИЙ» и партнер «Альфа-банк».

Ранее мы сообщали, что в субботу, 25 мая, в городе состоялась ежегодная велоэкскурсия по маршруту «Клин звучит».