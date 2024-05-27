Клинчане внесли вклад в победу Сборной команды Подмосковья на Международном чемпионате по хоккею
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Сборная команда Московской области стала бронзовым призером Международного чемпионата по хоккею «СТУДМИР».
Матч со счетом 7:2 прошел в столице Татарстана. В состав команды вошли клинчане, воспитанники спортшколы «Клин Спортивный», студенты РГСУ — Клин Андрей Нужденов, Иван Онищенко и Алексей Смирнов.
Каждый игрок внес весомый вклад в общую победу команды. Нападающий Иван Онищенко забил два гола и осуществил три передачи. Защитник Андрей Нужденов провел семь передач. Алексей Смирнов, который уже второй год подряд выступает капитаном подмосковной команды, забил пять голов и выполнил четыре передачи.
В Казань прибыли не только спортсмены, но и их поклонники. На трибунах арены Казани гордо развевался Клинский герб. Каждый важный момент в игре сопровождался бурными овациями болельщиков.
Скоро клинчане вернуться домой.
Администрация городского округа поздравляет спортсменов Подмосковья, выражает благодарность клинчанам за результативную игру, а болельщикам — за веру и преданность.