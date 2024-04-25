Клинчанин Гераськин в составе «Металлурга» (Магнитогорск) выиграл Кубок Гагарина

Хоккейная команда после ряда побед завоевала третий в истории Кубок Гагарина. В нынешнем году хоккеисты участвовали в игре, которая прошла в формате с перекрестным плей-офф.

Кубок Гагарина считается одной из самых престижных премий в мире хоккея. Трофей назван в честь известного космонавта, потому что именно Юрий Гагарин смог первым достичь цели, которая казалась на тот момент фантастической. Символизм в том, что и российские хоккеисты могут совершить фурор.

Жители городского округа Клин следят за спортивными достижениями своего земляка Игоря Гераськина.

«Наши ребята — лучшие!» — клинчане эмоционально восприняли новость о победе команды.

Борьба за Кубок Гагарина была сложной и длительной. Болельщики отметили, как Игорь Гераськин старался на четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Спартака». Тогда он не смог забить ни одного гола и провести результативную передачу, но земляки не ошиблись в его высоком потенциале.