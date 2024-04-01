Клинский Образцовый ансамбль танца «Лапушки» ярко выступил на фестивале «Времена года. Весна»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Юные танцоры из Клина приняли участие на всероссийском фестивале творчества и искусств, который проводился в городе Конаково. Округ представил Образцовый ансамбль танца «Лапушки».
Фестиваль в Конаково организовало творческое объединение «Белая ворона» при поддержке Минкультуры. Танцоры ансамбля «Лапушки» создали интересные сценические образы, в которых продемонстрировали свои таланты и яркие номера. Это было отмечено жюри: ему приглянулись номера «Дед Мороз и лето» и «Лохматая планета».
В итоге талантливый коллектив наградили Дипломами Лауреатов 1-ой степени в двух возрастных категориях в номинации «Детский танец».