Клинский Образцовый ансамбль танца «Лапушки» ярко выступил на фестивале «Времена года. Весна»

Юные танцоры из Клина приняли участие на всероссийском фестивале творчества и искусств, который проводился в городе Конаково. Округ представил Образцовый ансамбль танца «Лапушки».

Фестиваль в Конаково организовало творческое объединение «Белая ворона» при поддержке Минкультуры. Танцоры ансамбля «Лапушки» создали интересные сценические образы, в которых продемонстрировали свои таланты и яркие номера. Это было отмечено жюри: ему приглянулись номера «Дед Мороз и лето» и «Лохматая планета».

В итоге талантливый коллектив наградили Дипломами Лауреатов 1-ой степени в двух возрастных категориях в номинации «Детский танец».