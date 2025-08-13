Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» представил знаменитого тренера в образе героя из Mortal Kombat
Канадский тренер Жерар Галлан возглавил клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс»
Фото: [ХК «Шанхай Дрэгонс»]
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении главным тренером известного канадского специалиста Жерара Галлана.
Пресс-служба представила Галлана в виде Рейдена из серии игр и фильмов Mortal Kombat.
«В каждом живет ребенок, который мечтает о легендарных приключениях. А в каждой легенде есть великий учитель, у которого за плечами работа с большими героями. Теперь мастер здесь, чтобы построить новую команду с новым именем», — говорится в видеоролике.
61-летний специалист возглавлял в НХЛ «Коламбус», «Флориду», «Вегас» и «Рейнджерс». В сезоне 2017/18 Галлан был признан лучшим тренером в НХЛ, когда вывел «Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне.
Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» в межсезонье прошел ребрендинг и теперь называется «Шанхай Дрэгонс». Домашние матчи команда будет проводить в Санкт-Петербурге.