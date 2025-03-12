Клуб Леонида Слуцкого вылетел из азиатской Лиги чемпионов
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выбыл из Лиги чемпионов АФК
Фото: [ФК «Шанхай Шэньшуа»]
Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий, не смог преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.
В ответном матче азиатской Лиги чемпионов «Шанхай» потерпел разгромное гостевое поражение от японского клуба «Кавасаки» — 0:4. В Японию команда Слуцкого отправилась после домашней победы со счетом 1:0.
«Шанхай Шэньхуа» вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК впервые в своей истории.
Леонид Слуцкий руководит китайским клубом с начала 2024 года. С ним команда дважды выигрывала Суперкубок Китая и завоевала серебряные медали чемпионата страны.
Ранее определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА.