Клуб Леонида Слуцкого вылетел из азиатской Лиги чемпионов

В ответном матче азиатской Лиги чемпионов «Шанхай» потерпел разгромное гостевое поражение от японского клуба «Кавасаки» — 0:4. В Японию команда Слуцкого отправилась после домашней победы со счетом 1:0.

«Шанхай Шэньхуа» вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК впервые в своей истории.

Леонид Слуцкий руководит китайским клубом с начала 2024 года. С ним команда дважды выигрывала Суперкубок Китая и завоевала серебряные медали чемпионата страны.

Ранее определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА.