Клуб любителей бега «Егорьевск-RUN» отметил свой 5-летний юбилей

Началось все с небольших, неформальных тренировок. Лидер группы, вдохновительница и мотиватор Наталья Махова, спортивный инструктор Спортивно-молодежного центра «Щит и меч», начала приглашать на свои занятия знакомых, постепенно передавая им свою увлеченность утренними пробежками.

«Она не работает, она живет бегом», — так характеризуют Наталью участники клуба.

Действительно, каждый день спортсменка посвящает себя беговым дистанциям, зачастую в компании своих трех дочерей. Младшей всего 3 года, а она уже добивается успехов на дистанциях до 300 метров, становясь призером престижных соревнований, таких как Суперлига Подмосковья. Именно Суперлига стала первым и самым любимым испытанием для клуба 5 лет назад. Самый опытный член клуба, Виктор Пронин, которому уже за 70, регулярно занимает призовые места в своей возрастной категории.

Бег все чаще становится семейным увлечением для многих членов «Егорьевск-RUN». Детей в сообществе сейчас больше, чем взрослых. При этом нередко именно дети мотивируют родителей на покорение новых дистанций.

Ядро клуба, состоящее из примерно 20 человек, регулярно участвует в различных соревнованиях. Помимо Суперлиги, в их списке – Московский марафон, марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, «Кросс Нации» в Шатуре и «Гагаринский забег» в Звездном городке.

«Последний — для тех, кто успел зарегистрироваться», — шутит участница клуба Марина Барыбина.

Бегуны «Егорьевск-RUN» могут гордиться своими достижениями. Среди них – кандидат в мастера спорта Сергей Егоркин, абсолютная победительница Суперлиги Подмосковья Евгения Кириллова, и легенда российского спорта Вячеслав Зверев, пробежавший более 1100 марафонов. Его первое соревнование на дистанции 42,2 км состоялось в 25 лет, а тысячное — в 63 на егорьевских ежегодных соревнованиях «Bella Run» 2 года назад. За два года ему удалось пробежать еще 100 забегов. Вячеслав Зверев также является источником вдохновения для участников «Егорьевск-RUN», хотя он сам отмечает, что их пример мотивирует и его: «Только хочу закончить, смотрю на вас и не могу!»

«Беговой клуб «Егорьевск RUN» вдохновляет людей на здоровый и активный образ жизни через занятия бегом. Он объединяет бегунов всех возрастов и способностей с помощью тренировок, соревнований и других мероприятий. Очень дружная и командная атмосфера. Каждый поддерживает каждого и мотивирует на дальнейшие результаты, свершения и активные беговые километры», — отмечает участница клуба Евгения Кириллова.

Юбилей клуба был отмечен символическим 5-километровым забегом «Бронницкое кольцо». Команда из Егорьевска пробежала по живописной трассе вдоль Бельского озера. В абсолютном зачете среди мужчин победил Сергей Егоркин, а бронзовую медаль завоевал Александр Одарченко. Абсолютной победительницей женской трассы, установив новый рекорд, стала Евгения Кириллова.

«В Бронницком кольце участвую третий год подряд и всегда занимаю призовое место. Эмоции всегда положительные, когда выигрываешь — вдвойне приятно! Дистанция для меня небольшая, поэтому покорить ее удалось очень легко. Нравится сам процесс и отдача от проделанной работы, но главное — не переусердствовать!» — делится член клуба «Егорьевск-RUN», кандидат в мастера спорта по бегу Сергей Егоркин.

А вот Евгения Кириллова впервые приняла участие в забеге на «Бронницком кольце». Она подчеркивает, что не готовилась к соревнованиям, так как это не основное испытание. Победа же стала возможной благодаря ровной трассе и благоприятной погоде.

«Бегать мне нравится, потому что это нечто прекрасное. Это не только полезное кардио и хорошая физическая форма, это еще и время, которое мы проводим наедине с собой, со своими мыслями. За время пробежки можно сбросить накопившийся стресс, принять какое-то решение и т. д. Да и вообще, втянувшись, невозможно остановиться», — рассказывает Евгения.

Впереди у бегунов новые старты Суперлиги. Расписание соревнований составляет инициативная группа из пяти человек, которые самостоятельно организуют выезды на соревнования, включая совместные забеги с командами из соседних городов и бронируют автобусы на год вперед.

Спортсмены, поздравляя друг друга с юбилеем, желают крепкого здоровья, легкости в беге, быстрого восстановления и незабываемых маршрутов.