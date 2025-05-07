Клуб НХЛ «Юта» выбрал постоянное название

Клуб НХЛ «Юта» определился с названием спустя год после своего основания. Команда будет называться «Юта Мамонт».

Первый сезон в НХЛ после переезда из Аризоны команда просто носила имя штата, в котором базируется.

Отмечается, что бренд «Юта Мамонт» выбрали жители штата. Этот вариант собрал наибольшее число голосов.

В свой первый сезон на новом месте «Юта» финишировала на 11-й позиции в Западной конференции, отстав от зоны плей-офф на семь баллов. За «Юту» выступает российский защитник Михаил Сергачев.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» могут обменять своего лучшего нападающего Артемия Панарина.