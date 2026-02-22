«Клуб обеспечен на 10–15 лет»: Галицкий впервые рассказал о тяжелой болезни и независимости «Краснодара»

Основатель и президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий впервые подробно прокомментировал состояние своего здоровья и раскрыл детали стратегии, благодаря которой клуб функционирует практически автономно. Откровенное интервью вошло в документальный фильм «Краснодар. Путь к чемпионству», премьера которого состоялась 22 февраля.

Бизнесмен признался, что в последние годы испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые порой мешают даже следить за игрой любимой команды.

«Мое здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть», — приводит слова Галицкого пресс-служба клуба.

При этом функционер подчеркнул, что текущая ситуация не случайна: он намеренно выстроил систему таким образом, чтобы «Краснодар» не зависел от фигуры одного человека. По словам Галицкого, переход к институциональной модели начался еще пять лет назад, когда у него появились первые сложности.

«Нельзя сравнивать то, как сейчас я участвую [в жизни клуба] и как участвовал, там, пять лет назад, скажем так, до моей болезни, до ситуаций, которые в моей жизни были сложны для меня. И я это сделал намеренно — клуб уже не зависит от одного человека», — заявил президент «быков».

Галицкий также успокоил болельщиков, заверив, что финансовое положение клуба и академии остается стабильным на годы вперед. Напомним, весной 2025 года сообщалось об инвестициях в размере 7,8 млрд рублей в развитие молодежной академии «Краснодара». Эти вложения, по словам бизнесмена, создали подушку безопасности.