Клуб туристического спорта открылся в Нахабинском лицее
Фото: [Владимир Киселев]
Клуб туристического спорта открылся в Нахабинском лицее №1, сообщает РИАМО. Занятия в нем проводит классный руководитель десятого кадетского военного инженерного класса им. Карбышева Олеся Бирюкова.
«Мы развиваем туризм в нашей школе и популяризируем всё, что связано с туризмом», - рассказала она.
Сейчас в клубе постоянно занимаются двадцать человек, но желающих гораздо больше. На занятиях ребята учатся собирать и разбирать палатку, разводить костер, ловить рыбу. Полевой опыт подростки будут передавать более юным воспитанникам.
Многие из воспитанников увлекаются туризмом с самого детства. К примеру, Никита Чепенко впервые выбрался на природу с палаткой в пять лет. В туристический клуб он записался не раздумывая.
«У нас уже была подготовка к соревнованиям — это была «Школа безопасности». В последний раз, когда я принимал в них участие, мы заняли второе место и вышли на область. К ней мы сейчас и готовимся», - рассказал он.