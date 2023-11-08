Клуб туристического спорта открылся в Нахабинском лицее №1, сообщает РИАМО. Занятия в нем проводит классный руководитель десятого кадетского военного инженерного класса им. Карбышева Олеся Бирюкова.

«Мы развиваем туризм в нашей школе и популяризируем всё, что связано с туризмом», - рассказала она.

Сейчас в клубе постоянно занимаются двадцать человек, но желающих гораздо больше. На занятиях ребята учатся собирать и разбирать палатку, разводить костер, ловить рыбу. Полевой опыт подростки будут передавать более юным воспитанникам.

Многие из воспитанников увлекаются туризмом с самого детства. К примеру, Никита Чепенко впервые выбрался на природу с палаткой в пять лет. В туристический клуб он записался не раздумывая.