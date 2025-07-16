Клуб Второй лиги арендовал футболиста «Спартака»

20-летний футболист будет выступать за петербургский клуб до конца сезона. В минувшем сезоне воспитанник «Спартака» выступал за вторую команду красно-белых во Второй лиге, сыграв 30 матчей и забив восемь мячей.

За основную команду «Спартака» Рощин сыграл лишь однажды. В сезоне-2023/24 он на 13 минут вышел на замену в матче с «Ростовом» (5:1). Он стал первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим за «Спартак».

Ранее 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал сборную лучших футболистов всех времен, не включив в нее ни Пеле, ни Марадону.