Клуб Второй лиги арендовал футболиста «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Рощин проведет сезон в аренде в «Ленинградце»
Фото: [ФК «Спартак»]
Клуб Второй лиги «Ленинградец» объявил об аренде полузащитника московского «Спартака» Антона Рощина.
20-летний футболист будет выступать за петербургский клуб до конца сезона. В минувшем сезоне воспитанник «Спартака» выступал за вторую команду красно-белых во Второй лиге, сыграв 30 матчей и забив восемь мячей.
За основную команду «Спартака» Рощин сыграл лишь однажды. В сезоне-2023/24 он на 13 минут вышел на замену в матче с «Ростовом» (5:1). Он стал первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим за «Спартак».
Ранее 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал сборную лучших футболистов всех времен, не включив в нее ни Пеле, ни Марадону.