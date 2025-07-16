Звезда «Барселоны» Ямаль назвал сборную лучших футболистов мира всех времен

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в интервью для китайского телешоу назвал сборную лучших футболистов мира всех времен и народов.

В составе этой команды оказались испанский голкипер Икер Касильяс, бразильцы Дани Алвес и Марсело, испанцы Жерар Пике и Серхио Рамос — в защите, в полузащите единственный француз Зинедин Зидан, а также сразу пять игроков нападения — аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду, бразильцы Роналдиньо, Неймар и Роналдо.

Любопытно, что в сборной юной звезды не оказалось ни одного великого футболиста чуть более отдаленного прошлого, хотя бы Пеле или Диего Марадоны.

Ямаль, которому 18 лет исполнилось только 13 июля, уже успел сыграть 106 матчей за «Барселону» и 21 игру за национальную сборную. Портал Transfermarkt оценивает вундеркинда в €200 млн.

Ранее стало известно, что «Барселона» собирается подписать спонсорский контракт с Демократической Республикой Конго.