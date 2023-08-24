Книга от подмосковной библиотеки вошла в список номинантов Национальной премии

Централизованная библиотечная система Домодедова номинировала на соискание Национальной премии в области детской и подростковой литературы сезона 2023 года книгу Юлии Весовой «Букашки в кармашке».

Совет экспертов включил произведение в короткий список претендентов в номинации «Лучшее поэтическое произведение для детей», информирует региональное Министерство культуры и туризма. «Букашки в кармашке» — это веселые стихи про насекомых, которые сопровождаются любопытными фактами.

В городской детской библиотеке состоялась творческая встреча с писательницей Юлией Весовой.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Зарайске благоустраивают любимое место отдыха туристов.