Книга от подмосковной библиотеки вошла в список номинантов Национальной премии
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Централизованная библиотечная система Домодедова номинировала на соискание Национальной премии в области детской и подростковой литературы сезона 2023 года книгу Юлии Весовой «Букашки в кармашке».
Совет экспертов включил произведение в короткий список претендентов в номинации «Лучшее поэтическое произведение для детей», информирует региональное Министерство культуры и туризма. «Букашки в кармашке» — это веселые стихи про насекомых, которые сопровождаются любопытными фактами.
В городской детской библиотеке состоялась творческая встреча с писательницей Юлией Весовой.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Зарайске благоустраивают любимое место отдыха туристов.