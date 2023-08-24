В подмосковном Зарайске благоустраивают любимое место отдыха туристов

Здесь капитально отремонтирована плотина, от которой до Зарайского кремля 5-10 минут ходьбы. До конца августа установят мостик, чтобы можно было делать красивые фотографии. Идет формирование живописной пешеходной тропы от плотины до Святого источника «Белый колодец». Вдоль русла реки проложат настил с пирсами для отдыха и рыбалки, установят беседки, скамейки, урны, камеры видеонаблюдения. Все это должно быть сделано до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне капитально отремонтировали школу.