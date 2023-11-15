Книга «Война Империй» в новом издании выйдет в двух частях

Книга журналиста, политического обозревателя, депутата Мосгордумы Андрея Медведева «Война Империй» выйдет в новом издании в двух частях. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Медведев отметил, что тема книги сейчас особенно актуальна. Он напомнил, что в издании идет речь о противостоянии Британии и России в Азии, на Балканах и на Черном море.

По его словам, первая часть книги выйдет под заголовком «Война Империй. Книга первая. Безжалостная тактика крепких позиций». В ней рассказывается о периоде укрепления геополитических позиций двух стран вплоть до Крымской войны 1853-1856 годов.