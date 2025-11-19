Ко дню матери: рошальские пенсионеры показали сотни уникальных рукодельных работ

В Рошале прошла выставка работ участников клуба «Активное долголетие», приуроченная ко Дню матери. Девятнадцать мастеров показали более сотни изделий: деревянную посуду, интерьерные украшения из бисера, бумажные вазы и кашпо.

Руководитель Рошальского управления Виктор Макаров отметил трудолюбие авторов и выразил благодарность за их вдохновение. В открытии также приняли участие депутаты и представители Общественной палаты.

Особое внимание гостей привлекли игрушки мастерицы Натальи Ивановой, часть из которых отправят в зону СВО с гуманитарным конвоем. Среди представленных работ — вышитые иконы, баттенбергское кружево, деревья из камней и новогодние композиции из бисера и еловых ветвей.

Руководитель Комплексного социального центра Ирина Тимофеева подчеркнула, что выставка уже стала традиционной и позволяет старшему поколению проявлять творческий потенциал, вдохновляя других.