«Кобальт, перья и никаких комплексов»: 56-летняя Дженнифер Лопес станцевала в Лас-Вегасе и ответила хейтерам

Певица, которой в этом году исполнится 57, продолжает доказывать, что возраст не повод отказываться от смелых образов. Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Лас-Вегасе, где предстала в боди цвета кобальт, а также ответила хейтерам, критикующим ее наряды, сообщает lady.mail.ru.

Дженнифер Лопес знает, как привлечь внимание даже спустя десятилетия на сцене. На новом видео, опубликованном в соцсетях, 56-летняя певица выступает в Лас-Вегасе в эффектном боди оттенка кобальт, вдохновленном эстетикой старого Голливуда.

Образ дополняют колготки телесного цвета, объемная укладка с мягкими волнами и микрофон, украшенный стразами. А накидка с перьями, которую Лопес надела поверх боди, эффектно двигалась в такт каждому ее движению.

Во время выступления артистка станцевала с танцором в костюме того же яркого оттенка — синхронно и завораживающе, как и подобает королеве шоу-бизнеса.

Но не только танец привлек внимание публики. Лопес в свойственной ей манере ответила на критику своих нарядов, которая преследует ее на протяжении всей карьеры.

«Я занимаюсь этим давно и могу игнорировать многое. Если бы у критиков была такая фигура, они бы тоже одевались так», — заявила певица.

Подписчики певицы отмечают, что Лопес — настоящий символ дисциплины и трудоголизма. В свои годы она выглядит так хорошо благодаря жесткому режиму, который сама называет «образом жизни, а не просто тренировками».

