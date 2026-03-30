«Баланс, дисциплина и ментальное здоровье»: Холли Берри в 59 лет показала подтянутую фигуру на тренажерах

Оскароносная актриса, которой в этом году исполнится 60, продолжает доказывать: возраст — не помеха для отличной физической формы. Холли Берри поделилась новыми кадрами из спортзала, вызвав восхищение поклонников и в очередной раз напомнив о важности дисциплины, сообщает Hello! Russia.

Холли Берри не устает вдохновлять поклонников своей энергией и отношением к себе. На свежих снимках, опубликованных в социальных сетях, актриса предстает в лаконичном спортивном образе, демонстрируя рельефные руки, подтянутый пресс и абсолютную уверенность в каждом движении.

В свои 59 лет (в августе звезда отметит 60-летие) она выглядит так, будто время для нее остановилось.

Фото: [ Соцсети ]

В подписи к публикации Холли не стала скрывать: за красивой картинкой стоит не только физический труд, но и работа над собой на более глубоком уровне. Она подчеркнула, что для нее тренировки неразрывно связаны с ментальным здоровьем.

Баланс между нагрузками, восстановлением и психологической выносливостью — вот что, по ее словам, помогает сохранять форму и внутреннюю гармонию. Поклонники актрисы не скупятся на восторженные комментарии.

«Ты — пример для всех поколений», «Как тебе это удается?», «Настоящая королева фитнеса» — пишут они.

Сама Холли отвечает лаконично: дисциплина, регулярность и умение слушать свое тело. Никаких секретных диет, только осознанный подход и любовь к тому, что делаешь.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс вышла в море с сыновьями спустя месяц после скандала.