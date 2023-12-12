«Кого-то посадят, кого-то убьют»: звезда сериала «Слово пацана» раскрыл концовку первого сезона

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал настоящим открытием уходящего года. Проект добился невероятного внимания публики, а также быстро оказался в центре целой серии скандалов.

Актер Кирилл Светличный, сыгравший небольшую роль группировщика в сериале, поделился с нами впечатлениями от работы в нашумевшей ленте, а также рассказал, чем может закончиться первый сезон.

«Сниматься в самом топовом проекте года было одно удовольствие. Помню прекрасный момент, когда только приехал на съемочную площадку, у нас в клубе были сложные сцены танцев и драки различных группировок. По сюжету в тот момент Вова Адидас в военной форме возвращается со службы и решает отдохнуть в клубе. Мы испытали определенные сложности при постановке, но это было увлекательно», — рассказал артист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда Иван Янковский появился в кадре в роли главного героя, добавил наш собеседник, все сразу почувствовали, что он — настоящий профессионал своего дела. Он давал ценные рекомендации молодым коллегам, подсказывал, как лучше отыграть те или иные сцены.

«Для меня была большая честь поработать с прекрасным режиссером Жорой Крыжовниковым, а также с замечательными каскадерами, которые помогали нам лучше и качественнее отработать сценические бои и прочувствовать атмосферу того времени. Во второй съемочный день мне довелось лично пообщаться с талантливым Иваном Янковским. Несмотря на свою занятость, он уделил мне 20 минут своего времени. Дал полезные советы по дальнейшему моему развитию в кино. Он был очень добр и открыт, за что я благодарен ему», — отметил Светличный.

Актер назвал режиссеров Жору Крыжовникова и Аксинью Тулегенову великолепными постановщиками. По его словам, они сумели качественно организовать весь съемочный процесс.

«По моему мнению, завершение сериала будет следующим: каждый участник группировки понесет свое наказание — кого-то посадят, кого-то убьют», — заключил собеседник.

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