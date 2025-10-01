Кокорин обзавелся украинским одноклубником

28-летний футболист присоединился к кипрскому клубу на правах свободного агента.

Коваленко начинал свою карьеру в донецком «Шахтере», а в 2021 году перебрался в Италию, где выступал за «Аталанту», «Специю» и «Эмполи». Всего он провел 68 матчей в Серии А, забив три мяча и отдав шесть голевых передач. В активе футболиста 33 игры за национальную сборную.

34-летний Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года и является капитаном команды. В нынешнем сезоне россиянин провел шесть матчей за клуб во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Всего на счету Кокорина 33 гола за «Арис» в 98 матчах. В России нападающий играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Ранее стало известно, что «Бавария» хочет продлить соглашение с нападающим Харри Кейном, хотя до конца действующего контракта остается еще два года.