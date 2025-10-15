Кокорин раскрыл причины ухода из «Зенита»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал , почему ушел из петербургского «Зенита».

После отбытия тюремного срока за драку в «Кофемании» Кокорин вернулся в «Зенит» зимой 2020 года, проходил сборы с командой, а в одном из товарищеских матчей Сергей Семак доверил нападающему капитанскую повязку. Однако вскоре футболиста отдали в аренду в ФК «Сочи», а летом с Кокориным заключил контракт московский «Спартак».

«Когда это произошло, тоже могу их понять — большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться. Никаких обид на «Зенит» не осталось — это моя стопроцентная вина», — сказал Кокорин.

Он предположил, что «Зенит» решил с ним расстаться или из-за репутационных потерь, или из-за того, что потерпевший в драке имели связи в руководстве петербургского клуба.

Также Кокорин заявил, что «Спартак» подписал с ним контракт, «чтобы плюнуть в лицо „Зениту“».

С 2022 года Александр Кокорин выступает за «Арис» из Лимасола, где является капитаном команды. В настоящее время 34-летний форвард залечивает мышечную травму.

