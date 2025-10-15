«Торпедо» уволил главного тренера через месяц после назначения

Парфенов был назначен на должность 13 сентября. Под его руководством команда успела провести четыре матча в Первой лиге — победа, ничья и два поражения. Автозаводцы замыкают турнирную таблицу с 10 очками после 14 матчей.

То есть Парфенов набрал четыре очка в четырех матчах, а до него у «Торпедо» было шесть баллов после 10 игр.

Ранее руководство «Торпедо» уволило менеджмент клуба, включая генерального директора и спортивного директора. Они проработали в клубе полтора месяца.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» завоевал право играть в РПЛ, но был исключен из высшего дивизиона за попытки организовать договорные матчи.