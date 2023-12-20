Коллектив Детского телевидения из подмосковного Жуковского завоевал гран-при всероссийского конкурса
Фото: [Детское телевидение «Взлёт»]
Команда жуковского детского телевидения «Взлет» выиграла первый Всероссийский конкурс современных инновационных разработок «Педагог будущего» в номинации «Инновации в образовании».
Организатором форума выступила АНО «Центр развития проектов в сфере образования «Точка роста». Об этом сообщила педагог жуковского Центра детского творчества Людмила Луговская. Она отметила, что «Взлёт» стал единственным лауреатом гран-при. Это стало замечательным подарком к первому юбилею детского ТВ — скоро ему исполнится пять лет.