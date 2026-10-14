Капремонт хирургического комплекса Наро-Фоминской больницы может завершиться в конце 2027 года, сообщает Министерство здравоохранения Московской области со ссылкой на подрядчика. По договору срок окончания работ — январь 2028 года.

На площадке работают 30 специалистов. Строители уже усилили аварийную стену здания, укрепили конструкции на технических этажах, завершили основной этап демонтажных работ.

В рамках ремонта планируется заменить около 310 плит перекрытий. Из них обновили уже 70%. Над операционным блоком демонтировали еще 55 плит, чтобы увеличить высоту помещений. Также расширят подвальные помещения в двух крыльях здания, обустроят девять входных групп, установят новые окна. Кроме того, установят современные системы вентиляции и подачи медицинского кислорода.

Сейчас продолжается ремонт кровли, замена перекрытий и работа с фундаментом. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Обновление медицинских учреждений проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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