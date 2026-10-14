Спасатели Подмосковья помогли медикам попасть в квартиру пенсионерки, нуждавшейся в госпитализации

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры и помогли госпитализировать женщину в возрасте 79 лет. Инцидент произошел в Ступине.

За помощью специалистов обратился местный житель. Он услышал, что его пожилая соседка зовет на помощь. Оказалось, что женщина недавно сломала ногу и не могла двигаться.

Прибывшие на место спасатели в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь квартиры и обеспечили медикам доступ в жилье. Пенсионерка лежала на полу. Специалисты оказали ей первую помощь, после чего женщину перенесли в машину скорой помощи и госпитализировали.