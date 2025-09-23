Коллектив из Пушкино стал первым финалистом фестиваля «Наследников Станиславского»

Второй тур отборочных соревнований Молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» состоявшийся 21 сентября в селе Демихово Орехово-Зуевского городского округа, привлек около 450 молодых талантов.

Восемь театральных коллективов из четырех регионов Российской Федерации представили на суд жюри свои постановки – фрагменты спектаклей и другие творческие работы.

Выступления состоялись на сцене Демиховского дворца культуры. Среди участников были детский театр «Коляда» (Шатура), театральная студия «Творческая мастерская Росток» (Павловский Посад), кинотеатральная студия Ольги Чуваевой (Коломна) и команда театрального коллектива «Грим» из Пушкино, продемонстрировавшая короткометражную пьесу «Ромка и Юлька» под руководством Николая Токарева.

Для молодых театралов была организована образовательная программа – театральный акселератор, где экспертами выступили сотрудники Пушкинского музыкально-драматического театра.

Антон Майер, ведущий солист Пушкинского музыкально-драматического театра, провел мастер-класс по сценическому движению, помогая участникам преодолеть скованность и обрести уверенность на сцене.

Борис Урецкий, заслуженный работник культуры Московской области и художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра, организовал семинар для руководителей театральных коллективов, посвященный вопросам привлечения грантового финансирования и особенностям оформления заявок в различные фонды поддержки искусства.

По результатам очного прослушивания были определены первые два финалиста фестиваля – это театральный коллектив «Грим» из Пушкино и кинотеатральная студия Ольги Чуваевой из Коломны. Имена участников, прошедших заочный отбор, будут объявлены позднее, после завершения всех этапов.

Завершением дня стал показ оперетты «Севастопольский вальс», поставленной Пушкинским музыкально-драматическим театром.

Молодежный театральный фестиваль «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Московской области и Администрации городского округа Пушкинский.

В ближайшие две недели состоятся заключительные отборочные туры, которые пройдут в Пушкино и Наро-Фоминске. Торжественное финальное мероприятие запланировано на ноябрь 2025 года в Пушкино.