Коллектив красногорского МАСОУ «Зоркий» признан лучшим организатором мотогонок на льду 2023 года

В подмосковном городском округе Красногорск состоялись масштабные соревнования по мотогонкам на льду. За проведение этого спортивного чемпионата муниципальный коллектив МАСОУ «Зоркий» был признан лучшим организатором подобных мероприятий в 2023 году.

Напомним, что еще в начале этого года по поручению главы подмосковного городского округа Красногорск Дмитрия Волкова в муниципалитете вновь собрались спортсмены по необычному виду спорта - ледовым мотогонкам. На состязание пришли посмотреть два десятка тысяч жителей и гостей Красногорска.

За это Федерация мотоциклетного спорта России отметила почетной наградой управление по физической культуре и спорту муниципальной администрации. Так не остался незамеченным вклад подведомственной организации в популяризацию видов мотоциклетного спорта.