Коллектив современного танца из Талдомского округа стал участником гала-концерта «Город танцует в парках»

В Центральном парке Реутова состоялось зрелищное завершение фестиваля современного танца «Город танцует в парках», который ежегодно привлекает внимание жителей и гостей Московской области.

Это мероприятие уже несколько лет подряд удерживает позицию одного из самых популярных событий в парковом сезоне, радуя публику разнообразием танцевальных стилей и направлений. В текущем году за победу поборолись 64 лучших коллектива и сольные исполнители из Подмосковья и различных регионов России. Представленные участниками выступления поразили зрителей новаторскими постановками, отражающими современные тренды и тенденции в танце. Среди участников яркого и масштабного финала был и представитель Талдомского округа – Образцовый коллектив современного танца «Алмаз» при Вербилковском Доме культуры.

Гала-концерт объединил на одной сцене танцевальные команды из разных городов и выдающихся исполнителей, стремящихся поделиться своим мастерством с публикой. Посетители наслаждались атмосферой творчества, вдохновения и непосредственным контактом с живым искусством танца. Особым шиком конкурсной программы стали выступления именитых танцоров: команд «КЕД», Obc Crew, Red haze, Whip head и Essentia, а также Вахо, Артёма Сидорова, Луки, Аслана и Алены Кумбарули.

Фестиваль «Город танцует в парках» – это больше, чем просто конкурс; это значимое культурное мероприятие, которое способствует развитию танцевального искусства и пропаганде здорового образа жизни.